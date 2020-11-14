"Интер" и "Рома" поборются за защитника "Торино"

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"Интер" и "Рома" поборются за защитника "Торино"

Миланский "Интер" и римская "Рома" проявляют интерес к защитнику "Торино" Армандо Иццо, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "нерадзурри" и "волки" намерены купить игрока в зимнее трансферное окно. Впрочем, приобрести Иццо будет непросто, так как "Торино" требует за него 20 миллионов евро. В связи с этим "Интер" готов включить в сделку полузащитника Матиаса Весино, но без доплат.

28-летний Иццо выступает за "Торино" с 2018 года. Всего он провел за туринский клуб 77 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. За сборную Италии сыграл 3 матча.

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