"Интер" и "Рома" поборются за защитника "Торино"
Миланский "Интер" и римская "Рома" проявляют интерес к защитнику "Торино" Армандо Иццо, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, "нерадзурри" и "волки" намерены купить игрока в зимнее трансферное окно. Впрочем, приобрести Иццо будет непросто, так как "Торино" требует за него 20 миллионов евро. В связи с этим "Интер" готов включить в сделку полузащитника Матиаса Весино, но без доплат.
28-летний Иццо выступает за "Торино" с 2018 года. Всего он провел за туринский клуб 77 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. За сборную Италии сыграл 3 матча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17