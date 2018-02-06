"Интер" и "Рома" вступили в борьбу за Кристанте

Теги интер миланромааталантабрайан кристанте

"Интер" и "Рома" вступили в борьбу за Кристанте

"Интер" и "Рома" проявляют интерес к полузащитнику "Аталанты" Брайану Кристанте, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, оба клуба рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно за 15 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Ювентуса".

В данный момент 22-летний Кристанте выступает за "Аталанту" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Бенфике". Впрочем клуб из Бергамо имеет приоритетное право на его выкуп за 4 миллиона евро.

Не пропустите: Защитник "Ромы" попал в ДТП. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 23 60
2 Ювентус 23 59
3 Лацио 23 46
4 Интер Милан 23 45
5 Рома 23 44
6 Сампдория 23 38
7 Аталанта 23 36
8 Милан 23 35
9 Удинезе 23 33
10 Торино 23 33
11 Фиорентина 23 31
12 Болонья 23 27
13 Дженоа 23 24
14 Кальяри 23 24
15 Кьево 23 22
16 Сассуоло 23 22
17 Кротоне 23 20
18 СПАЛ 23 17
19 Хеллас Верона 23 16
20 Беневенто 23 7
Полная таблица

топ-5 тегов