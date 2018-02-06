"Интер" и "Рома" вступили в борьбу за Кристанте

"Интер" и "Рома" проявляют интерес к полузащитнику "Аталанты" Брайану Кристанте, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, оба клуба рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно за 15 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Ювентуса".

В данный момент 22-летний Кристанте выступает за "Аталанту" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Бенфике". Впрочем клуб из Бергамо имеет приоритетное право на его выкуп за 4 миллиона евро.

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