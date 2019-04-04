"Интер" и "Рома" заинтересованы в приглашении Моуринью

Португальский тренер Жозе Моуринью может вернуться в Италию, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, специалист ведет переговоры с "Интером" и "Ромой". Ранее Моуринью заявлял, что хочет вернуться к работе со следующего сезона.

Напомним, что 56-летний Моуринью ранее возглавлял "Интер" и выигрывал с клубом Лигу Чемпионов.

Последним клубом португальца был "Манчестер Юнайтед", из которого он был уволен в декабре 2018 года.

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