"Интер" и "Сассуоло" сыграли вничью, забив шесть голов на двоих
В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Интер" сыграл вничью с "Сассуоло".
"Нерадзурри" по-прежнему занимают третье место, а "Сассуоло" - 12-е.
"Интер" - "Сассуоло" 3:3
Голы: Капуто, 4 - 0:1, Лукаку (пен), 41 - 1:1, Бираги, 45 - 2:1, Берарди (пен), 81 - 2:2, Валеро, 86 - 3:2, Маньяни, 89 - 3:3
"Интер": Ханданович, Бастони, Раноккия (де Врей, 54), Шкриньяр, Бираги (Янг, 75), Валеро, Мозес (Кандрева, 75), Эриксен (Агум, 62), Гальярдини, Санчес (Мартинес, 62), Лукаку.
"Сассуоло": Консильи, Феррари, Рожерио (Кирьякопулос, 46), Мюльдюр, Кирикеш (Маньяни, 79), Джуричич, Маньянелли (Локателли, 58), Обианг, Бога (Гараслин, 67), Берарди, Капуто (Дефрель, 58).
Удаление: Шкриньяр (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17