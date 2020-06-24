"Интер" и "Сассуоло" сыграли вничью, забив шесть голов на двоих

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"Интер" и "Сассуоло" сыграли вничью, забив шесть голов на двоих

В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Интер" сыграл вничью с "Сассуоло".

"Нерадзурри" по-прежнему занимают третье место, а "Сассуоло" - 12-е.

"Интер" - "Сассуоло" 3:3

Голы: Капуто, 4 - 0:1, Лукаку (пен), 41 - 1:1, Бираги, 45 - 2:1, Берарди (пен), 81 - 2:2, Валеро, 86 - 3:2, Маньяни, 89 - 3:3

"Интер": Ханданович, Бастони, Раноккия (де Врей, 54), Шкриньяр, Бираги (Янг, 75), Валеро, Мозес (Кандрева, 75), Эриксен (Агум, 62), Гальярдини, Санчес (Мартинес, 62), Лукаку.

"Сассуоло": Консильи, Феррари, Рожерио (Кирьякопулос, 46), Мюльдюр, Кирикеш (Маньяни, 79), Джуричич, Маньянелли (Локателли, 58), Обианг, Бога (Гараслин, 67), Берарди, Капуто (Дефрель, 58).

Удаление: Шкриньяр (90).   

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