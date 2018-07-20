"Интер" и "Севилья" претендуют на трансферную цель "Локомотива"

Миланский "Интер" и "Севилья" претендуют на трансферную цель московского "Локомотива" - защитника каталонской "Барселоны" Алейша Видаля.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, "железнодорожники" уже контактировали с 28-летним беком, обсудив с ним условия его возможного перехода в свой стан. Однако "нерадзурри" и "красно-белые" вполне могут нарушить планы чемпиона России.

Напомним, Семин высказался о работе "Локомотива" на трансферном рынке. | soccernews.ru