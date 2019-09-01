"Интер" и "Торино" одержали победы во 2-м туре Серии А

Завершились несколько матчей 2-го тура чемпионата Италии. Стоит выделить победы "Интера" и "Торино", которые пока идут без потерь.

"Кальяри" – "Интер" - 1:2 (0:1)

Голы: Мартинес, 27 - 0:1, Педро, 50 - 1:1, Лукаку, 72 (с пенальти) - 1:1

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Раноккия, Д`Амброзио, Асамоа, Весино (Барелла, 69), Кандрева (Годин, 79), Сенси, Брозович, Лукаку, Мартинес (Политано, 78).

"Лечче" – "Верона" - 0:1 (0:0)

Гол: Пессина, 81 - 0:1

"Дженоа" – "Фиорентина" - 2:1 (1:0)

Голы: Сапата, 11 - 1:0, Куаме, 65 - 2:0, Пульгар, 76 (с пенальти) - 2:1

"Сассуоло" – "Сампдория" - 4:1 (3:0)

Голы: Берарди, 29 - 1:0, Берарди, 36 - 2:0, Берарди, 43 - 3:0, Траоре, 47 - 4:0, Квальярелла, 76 (с пенальти) - 4:1

"Аталанта" – "Торино" - 2:3 (1:1)

Голы: Бонифаци, 24 - 0:1, Сапата, 38 - 1:1, Сапата, 54 - 2:1, Беренгер, 57 - 2:2, Иццо, 66 - 2:3

"Удинезе" – "Парма" - 1:3 (1:1)

Голы: Лазанья, 17 - 1:0, Жервиньо, 43 - 1:1, Гальоло, 59 - 1:2, Инглезе, 75 - 1:3

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