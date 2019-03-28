"Интер" и "Тоттенхэм" нацелились на Крузе

"Интер" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к нападающему "Вердера" Максу Крузе, сообщает Sky Sport Deutschland.

По сведениям издания, итальянский и английский клубы намерены воспользоваться тем, что контракт игрока с "Вердером" истекает летом. Таким образом, форвард может перейти в новый клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 31-летний Крузе провел за "Вердер" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 12 результативных передач.

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