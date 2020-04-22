"Интер" и "Тоттенхэм" поборются за хавбека "Барселоны" Артура

Теги интер милантоттенхэмбарселонаартур рамострансферы

"Интер" и "Тоттенхэм" поборются за хавбека "Барселоны" Артура

Миланский "Интер" и лондонский "Тоттенхэм" проявляют интерес к бразильскому полузащитнику "Барселоны" Артуру Рамосу, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, итальянский и английский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Интер" готов использовать нападающего Лаутаро Мартинеса в сделке по трансферу Артура, а "Тоттенхэм" может заплатить за него крупную сумму.

Впрочем, приобрести бразильца будет непросто, так как "Барселона" не хочет его продавать. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провел за каталонский клуб 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Коутиньо близок к трансферу в "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Карпин прокомментировал информацию об уходе в "Локомотив"

Карпин прокомментировал информацию об уходе в "Локомотив"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов