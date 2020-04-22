"Интер" и "Тоттенхэм" поборются за хавбека "Барселоны" Артура
Миланский "Интер" и лондонский "Тоттенхэм" проявляют интерес к бразильскому полузащитнику "Барселоны" Артуру Рамосу, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, итальянский и английский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Интер" готов использовать нападающего Лаутаро Мартинеса в сделке по трансферу Артура, а "Тоттенхэм" может заплатить за него крупную сумму.
Впрочем, приобрести бразильца будет непросто, так как "Барселона" не хочет его продавать. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провел за каталонский клуб 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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