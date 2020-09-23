"Интер" и "Тоттенхэм" ведут переговоры по трансферу Шкриньяра

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"Интер" и "Тоттенхэм" ведут переговоры по трансферу Шкриньяра

"Тоттенхэм" интересуется защитником "Интера" Миланом Шкриньяром. Об этом сообщает в твиттере журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клубы уже начали переговоры. В трансфере словака заинтересован главный тренер "шпор" Жозе Моуринью. Защитник является приоритетной целью команды, однако помешать может цена на игрока.

"Интер" готов отпустить 25 летнего футболиста за 60 миллионов евро. "Тоттенхэм" не готов предоставить такую сумму.

В минувшем розыгрыше защитник в 32 матчах отметился 2 ассистами. Контракт игрока с миланским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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