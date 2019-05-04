"Интер" и "Удинезе" разошлись миром в матче 35-го тура Серии А (видеообзор встречи)

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"Интер" и "Удинезе" разошлись миром в матче 35-го тура Серии А (видеообзор встречи)

"Интер" и "Удинезе" разошлись миром в матче 35-го тура чемпионата Италии

"Удинезе" - "Интер" - 0:0 

"Удинезе": Муссо, Зегелар, Найтинк, Де Майо, Стрюгер Ларсен, Сандру (Халльфредссон, 73), Мандрагора, Д`Алессандро (Уилмот, 81), де Пауль, Пуссетто (Окака Чука, 61), Лазанья.

"Интер": Ханданович, Асамоа, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Валеро (Икарди, 64), Наингголан, Брозович, Перишич, Политано (Кандрева, 77), Мартинес (Бальде, 79).

"Интер" остается на 3 месте в турнирной таблице Серии А, имея в активе 63 балла. "Удинезе" идет на 17-й строчке.

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