"Интер" и "Удинезе" разошлись миром в матче 35-го тура Серии А (видеообзор встречи)
"Интер" и "Удинезе" разошлись миром в матче 35-го тура чемпионата Италии
"Удинезе" - "Интер" - 0:0
"Удинезе": Муссо, Зегелар, Найтинк, Де Майо, Стрюгер Ларсен, Сандру (Халльфредссон, 73), Мандрагора, Д`Алессандро (Уилмот, 81), де Пауль, Пуссетто (Окака Чука, 61), Лазанья.
"Интер": Ханданович, Асамоа, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Валеро (Икарди, 64), Наингголан, Брозович, Перишич, Политано (Кандрева, 77), Мартинес (Бальде, 79).
"Интер" остается на 3 месте в турнирной таблице Серии А, имея в активе 63 балла. "Удинезе" идет на 17-й строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер Милан
|35
|63
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|35
|57
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|СПАЛ
|35
|42
|11
|Сассуоло
|34
|41
|12
|Кальяри
|34
|40
|13
|Фиорентина
|34
|40
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|35
|15