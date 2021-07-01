"Интер" и "Ювентус" интересуются Джеко

Фото: инстаграм Джеко/Автор неизвестен

Как сообщает Sport Mediaset, боснийский форвард Эдин Джеко может сменить клубную прописку.

По информации источника, на нападающего претендуют "Ювентус", "Интер" и "Бешикташ".

Отмечается, что римский клуб готов расстаться с форваром в том случае, если получат хорошее предложение. Но "Ювентус" и "Интер" намерены предложить римлянам обмен из-за финансовых трудностей.

Также сообщается, что окончательное решение о будущем игрока будет принимать Жозе Моуринью.

В прошедшем сезоне Джеко сыграл 27 матчей за "Рому" в Серии А, в которых забил 7 голов.

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