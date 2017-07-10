"Интер" и "Ювентус" интересуются Иньиго Мартинесом

"Интер" и "Ювентус" проявляют интерес к защитнику "Реала Сосьедад" Иньиго Мартинесу, сообщает Marca.

По сведениям издания, итальянские клубы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 30 миллионов евро.

26-летний Мартинес выступает за "Реал Сосьедад" с 2011 года, провел за клуб 223 матча и забил 16 голов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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