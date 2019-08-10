"Интер" и "Ювентус" могут совершить обмен игроками

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"Интер" и "Ювентус" могут совершить обмен игроками

"Ювентус" и "Интер" могут провернуть громкую сделку до закрытия летнего трансферного окна.

Как сообщает итальянская пресса, клубы всерьёз рассматривают вариант с обменом нападающими - Мауро Икарди на Пауло Дибалу.

"Старая синьора" не смогла трудоустроить своего форварда в "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", однако не отказалась от идеи продать его.

Что касается его соотечественника из стана "нерадзурри", то на него не рассчитывает главный тренер Антонио Конте, настаивая на продаже скандального бомбардира.

Рыночная стоимость Дибалы оценивается в 85 миллионов евро, а Икарди - в 80 миллионов.

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