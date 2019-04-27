"Интер" и "Ювентус" победителя не выявили (видео голов)

В рамках 34-го тура итальянской Серии А "Интер" сыграл вничью с "Ювентусом".

Напомним, что "старая синьора" уже оформила чемпионство, а "нерадзурри" идет на третьем месте и опережает "Рому" на 4 очка.

"Интер" - "Ювентус" 1:1

Голы: Наингголан, 7 - 1:0, Роналду, 62 - 1:1

"Интер": Ханданович, де Врей, Асамоа, Д`Амброзио, Шкриньяр, Наингголан (Валеро, 74), Весино, Брозович, Перишич, Политано (Жоау Мариу, 80), Икарди (Мартинес, 82).

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Алекс Сандро (Спинаццола, 49), Кьеллини, Жоау Канселу, Пьянич, Куадрадо, Матюиди (Кин, 60), Джан, Бернардески (Матеус Перейра, 86), Роналду.

Предупреждения: Куадрадо (40), Перишич (44), Кьеллини (45).

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