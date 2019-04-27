"Интер" и "Ювентус" победителя не выявили (видео голов)
В рамках 34-го тура итальянской Серии А "Интер" сыграл вничью с "Ювентусом".
Напомним, что "старая синьора" уже оформила чемпионство, а "нерадзурри" идет на третьем месте и опережает "Рому" на 4 очка.
"Интер" - "Ювентус" 1:1
Голы: Наингголан, 7 - 1:0, Роналду, 62 - 1:1
"Интер": Ханданович, де Врей, Асамоа, Д`Амброзио, Шкриньяр, Наингголан (Валеро, 74), Весино, Брозович, Перишич, Политано (Жоау Мариу, 80), Икарди (Мартинес, 82).
"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Алекс Сандро (Спинаццола, 49), Кьеллини, Жоау Канселу, Пьянич, Куадрадо, Матюиди (Кин, 60), Джан, Бернардески (Матеус Перейра, 86), Роналду.
Предупреждения: Куадрадо (40), Перишич (44), Кьеллини (45).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|33
|87
|2
|Наполи
|33
|67
|3
|Интер Милан
|33
|61
|4
|Рома
|34
|58
|5
|Милан
|33
|56
|6
|Аталанта
|33
|56
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Кальяри
|34
|40
|11
|Фиорентина
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|33
|36
|16
|Дженоа
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14