"Интер" и "Ювентус" победителя не выявили (видео голов)

Теги интер миланювентус

"Интер" и "Ювентус" победителя не выявили (видео голов)

В рамках 34-го тура итальянской Серии А "Интер" сыграл вничью с "Ювентусом".

Напомним, что "старая синьора" уже оформила чемпионство, а "нерадзурри" идет на третьем месте и опережает "Рому" на 4 очка.

"Интер" - "Ювентус" 1:1

Голы: Наингголан, 7 - 1:0, Роналду, 62 - 1:1

"Интер": Ханданович, де Врей, Асамоа, Д`Амброзио, Шкриньяр, Наингголан (Валеро, 74), Весино, Брозович, Перишич, Политано (Жоау Мариу, 80), Икарди (Мартинес, 82).

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Алекс Сандро (Спинаццола, 49), Кьеллини, Жоау Канселу, Пьянич, Куадрадо, Матюиди (Кин, 60), Джан, Бернардески (Матеус Перейра, 86), Роналду.

Предупреждения: Куадрадо (40), Перишич (44), Кьеллини (45).   

Читайте также: "Рома" разгромила "Кальяри" и ворвалась в зону Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" в 26-й раз стала чемпионом Испании (видео гола)

"Барселона" в 26-й раз стала чемпионом Испании (видео гола)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 33 87
2 Наполи Наполи 33 67
3 Интер Милан Интер Милан 33 61
4 Рома Рома 34 58
5 Милан Милан 33 56
6 Аталанта Аталанта 33 56
7 Торино Торино 33 53
8 Лацио Лацио 33 52
9 Сампдория Сампдория 33 48
10 Кальяри Кальяри 34 40
11 Фиорентина Фиорентина 33 40
12 Сассуоло Сассуоло 33 38
13 СПАЛ СПАЛ 33 38
14 Болонья Болонья 34 37
15 Парма Парма 33 36
16 Дженоа Дженоа 33 34
17 Удинезе Удинезе 33 33
18 Эмполи Эмполи 34 29
19 Фрозиноне Фрозиноне 33 23
20 Кьево Кьево 33 14
Полная таблица

топ-5 тегов