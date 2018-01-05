"Интер" и "Ювентус" поборются за полузащитника "Аталанты"

Хавбек "Аталанты" Бриан Кристанте летом может сменить клуб.

Как сообщает Gianlucadimarzio.com, в услугах футболиста заинтересованы "Интер" и "Ювентус". "Аталанта" хочет сохранить игрока, но понимает, что вряд ли это ей удастся.

В текущем сезоне Кристанте провел 24 матча и забил 9 голов.

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