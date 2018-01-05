"Интер" и "Ювентус" поборются за полузащитника "Аталанты"
Хавбек "Аталанты" Бриан Кристанте летом может сменить клуб.
Как сообщает Gianlucadimarzio.com, в услугах футболиста заинтересованы "Интер" и "Ювентус". "Аталанта" хочет сохранить игрока, но понимает, что вряд ли это ей удастся.
В текущем сезоне Кристанте провел 24 матча и забил 9 голов.
Читайте также: "Ювентус" определил четыре кандидата в качестве замены Алексу Сандро. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Сити" начинает свой путь в Кубке Англии противостоянием с "Бернли"
-
Остров везения для "Старой синьоры": "Ювентус" едет на встречу с "Кальяри"
-
"Манчестер Юнайтед" в концовке дожимает "Дерби Каунти" и выходит в 1/16 финала Кубка Англии
-
Ван Дейк приносит "Ливерпулю" победу над "Эвертоном"
-
Тосун стал игроком "Эвертона"
Лента новостей
-
Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"
-
"Манчестер Сити" начинает свой путь в Кубке Англии противостоянием с "Бернли"
-
Остров везения для "Старой синьоры": "Ювентус" едет на встречу с "Кальяри"
-
Варди может не сыграть с "Флитвудом"
-
УЕФА назвала самую прогрессирующую страну в сезоне 2016/17
-
"Эвертон" близок к приобретению хавбека "Зенита"
-
Купер: "Египет может выиграть ЧМ-2018"
-
Селюк: "Если бы Коноплянка поиграл в "Шахтёре", то мог бы лучше подготовиться к европейскому этапу карьеры"
-
Наставник "Валенсии" Марселино вернулся к работе
-
Шесть игроков "Манчестер Сити" могут пропустить матч с "Бернли"
-
"Манчестер Юнайтед" - "Дерби Каунти" - 2:0 (обзор)
-
"Фиорентина" – "Интер" - 1:1 (обзор)
-
"Ливерпуль" – "Эвертон" - 2:1 (обзор)
-
"Манчестер Юнайтед" в концовке дожимает "Дерби Каунти" и выходит в 1/16 финала Кубка Англии
-
Ван Дейк приносит "Ливерпулю" победу над "Эвертоном"
-
Симеоне спасает "Фиорентину" от поражения в матче с "Интером"
-
Оскар Гарсия возглавил "Олимпиакос"
-
"Арсенал" определился со стоимостью Уолкотта
-
Спортивный директор "Интера" подтвердил интерес к Деулофеу
-
Тосун стал игроком "Эвертона"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|41
|3
|Интер Милан
|17
|40
|4
|Рома
|16
|38
|5
|Лацио
|16
|33
|6
|Сампдория
|16
|27
|7
|Аталанта
|17
|24
|8
|Милан
|17
|24
|9
|Фиорентина
|17
|23
|10
|Торино
|17
|23
|11
|Удинезе
|16
|21
|12
|Болонья
|17
|21
|13
|Кьево
|17
|21
|14
|Кальяри
|17
|17
|15
|Сассуоло
|17
|17
|16
|Кротоне
|17
|15
|17
|Дженоа
|17
|14
|18
|СПАЛ
|17
|14
|19
|Хеллас Верона
|17
|13
|20
|Беневенто
|17
|1