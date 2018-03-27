"Интер" и "Ювентус" поборются за талантливого уругвайца
"Интер" и "Ювентус" проявляют интерес к левому защитнику "Ривер Плейта" Марсело Сараччи, сообщает Tribalfootball.
По сведениям издания, оба клуба рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.
19-летний Сараччи выступает за "Ривер Плейт" с 2017 года и провел за клуб 14 матчей. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,75 миллиона евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|29
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|Наполи
|29
|73
|3
|Рома
|29
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|Интер Милан
|28
|55
|5
|Лацио
|29
|54
|6
|Милан
|28
|50
|7
|Аталанта
|28
|44
|8
|Сампдория
|28
|44
|9
|Фиорентина
|28
|41
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|Торино
|28
|36
|11
|Болонья
|29
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|12
|Удинезе
|28
|33
|13
|Дженоа
|28
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|14
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|28
|29
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|Сассуоло
|28
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|28
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|17
|СПАЛ
|29
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|Кротоне
|28
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|28
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|20
|Беневенто
|28
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