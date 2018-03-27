"Интер" и "Ювентус" поборются за талантливого уругвайца

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"Интер" и "Ювентус" поборются за талантливого уругвайца

"Интер" и "Ювентус" проявляют интерес к левому защитнику "Ривер Плейта" Марсело Сараччи, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, оба клуба рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

19-летний Сараччи выступает за "Ривер Плейт" с 2017 года и провел за клуб 14 матчей. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,75 миллиона евро.

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