"Интер" и "Ювентус" вступили к борьбу за талантливого итальянца

"Интер" и "Ювентус" проявляют интерес к вингеру "Фиорентины" Федерико Кьезе, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, оба клуба готовы приобрести футболиста за 50 миллионов евро, а также отдать двух своих игроков. Впрочем, флорентийцы пока отказываются расставаться с молодым талантом.

В минувшем сезоне 20-летний Кьеза провел за "Фиорентину" 38 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 9 результативных передач.

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