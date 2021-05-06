"Интер" и "Ювентус" вступили в борьбу за защитника "Аталанты"

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"Интер" и "Ювентус" вступили в борьбу за защитника "Аталанты" Фото: инстаграм Робина Госенса

Защитник "Аталанты" Робин Госенс может сменить клуб этим летом.

Как сообщает журналист Николо Скира, в услугах 26-летнего немца заинтересованы "Интер" и "Ювентус". Напомним, что ранее интерес к игроку также проявлял "Лестер".

Ранее сообщалось, что "Аталанта" не отпустит своего футболиста менее чем за 35 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Госенса 11 голов и 8 ассистов в 39 играх.

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