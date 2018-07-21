"Интер" и "Зенит" расписали результативную ничью
"Интер" и "Зенит" не выявили победителя в товарищеской игре.
"Интер" - "Зенит" 3:3
Голы: Кандрева, 16 - 1:0, Нобоа, 27 - 1:1, Икарди, 50 - 2:1, Мак, 64 - 2:2, Эрнани, 73 - 2:3, Мартинес 75 - 3:3
"Интер": Ханданович, Гальярдини, де Врей (Раноккия 65), Икарди (Мартинес 65), Политано (Колидио 77), Асамоа (Рорич 77), Валеро, Дальберт Энрике, Д'Амброзио (Цаппа 80), Шкриньяр, Кандрева (Сальседо 77)
"Зенит": Лунёв, Анюков (Смольников 46), Паредес (Краневиттер 84), Ригони (Мак 46), Дриусси (Кузяев 66), Набиуллин, Нобоа (Эрнани 66), Шатов (Оздоев 84), Дзюба (Заболотный 65), Мевля, Иванович (Нету 66).
Читайте также: "Зенит" презентовал новый комплект выездной формы. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Лента новостей
-
Летом "Зенит" может расстаться с семью игроками
-
На следующей неделе Перес планирует закрыть трансфер первого звездного новичка "Реала"
-
Мартиалем интересуются три клуба
-
Мбаппе сменит игровой номер в ПСЖ
-
Каррера: "Есть мысли насчет нового капитана "Спартака"
-
"Ювентус" не включил Роналду в список игроков, которые отправятся в тур по США
-
"Интер" работает над своим пятым летним подписанием
-
"Барселона" интересуется еще одним игроком "Ливерпуля"
-
"Локомотив" объявит о переходе звездного хавбека во вторник
-
До ЧМ-2018 ПСЖ был готов продать Мбаппе
-
"Барселона" готовит новое предложение по Виллиану
-
Тухель: "Для меня хорошо, что в команде есть Буффон"
-
Семин: "Все нормально: у нас еще есть неделя"
-
Дани Алвес: "Миссия Неймара в ПСЖ еще не завершена"
-
Каррера: "Ломовицкий доказал, что достоин быть в основе "Спартака"
-
Сарри готов обменять Азара на одного из двух игроков "Реала"
-
Павар: "Наряду с Месси Азар - лучший дриблер планеты"
-
Хавьер Эрнандес отказался от перехода в "Атлетико" по удивительной причине
-
Головин может поспособствовать трансферу Виллиана в "Барселону"
-
Руководство "Ньюкасла" обещает Бенитесу свыше 100 миллионов евро при выполнении одного условия