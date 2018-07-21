"Интер" и "Зенит" расписали результативную ничью

"Интер" и "Зенит" не выявили победителя в товарищеской игре.

"Интер" - "Зенит" 3:3

Голы: Кандрева, 16 - 1:0, Нобоа, 27 - 1:1, Икарди, 50 - 2:1, Мак, 64 - 2:2, Эрнани, 73 - 2:3, Мартинес 75 - 3:3

"Интер": Ханданович, Гальярдини, де Врей (Раноккия 65), Икарди (Мартинес 65), Политано (Колидио 77), Асамоа (Рорич 77), Валеро, Дальберт Энрике, Д'Амброзио (Цаппа 80), Шкриньяр, Кандрева (Сальседо 77)

"Зенит": Лунёв, Анюков (Смольников 46), Паредес (Краневиттер 84), Ригони (Мак 46), Дриусси (Кузяев 66), Набиуллин, Нобоа (Эрнани 66), Шатов (Оздоев 84), Дзюба (Заболотный 65), Мевля, Иванович (Нету 66).

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