"Интер": "Икарди - маленький человек, который не заслуживает играть в команде"
Ультрас "Интер" снова высказались по поводу игрока команды Мауро Икарди. Болельщики назвали его маленьким человеком, который недостоин играть в команде. Об этом сообщает Football Italia.
Икарди - маленький человек, который носит футболку с девятым номером и не заслуживает играть в "Интере". Ему не хватает честности", - сказал Икарди.
Футболист играет за миланский клуб с 2013 года. В нынешнем сезоне аргентинец участвовал в 32 матчах, отметившись 16 голами и 5 ассистами.
Не пропустите: "Интер" определился с главным кандидатом на замену Икарди| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|33
|87
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|33
|61
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Рома
|33
|55
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Фиорентина
|33
|40
|11
|Кальяри
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Парма
|33
|36
|15
|Болонья
|33
|34
|16
|Дженоа
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|33
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14