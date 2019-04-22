"Интер": "Икарди - маленький человек, который не заслуживает играть в команде"

Ультрас "Интер" снова высказались по поводу игрока команды Мауро Икарди. Болельщики назвали его маленьким человеком, который недостоин играть в команде. Об этом сообщает Football Italia.

Икарди - маленький человек, который носит футболку с девятым номером и не заслуживает играть в "Интере". Ему не хватает честности", - сказал Икарди.

Футболист играет за миланский клуб с 2013 года. В нынешнем сезоне аргентинец участвовал в 32 матчах, отметившись 16 голами и 5 ассистами.

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