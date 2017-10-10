"Интер" интересуется экс-хавбеком "Челси" Рамиресом

Теги интер миланцзянсу сунинрамирес

"Интер" интересуется экс-хавбеком "Челси" Рамиресом

"Интер" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Цзянсу Сунин" Рамиресу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Сам хавбек не прочь вернуться в Европу. Трансфер вполне может состояться, так как оба клуба принадлежат китайской компании Suning Group.

30-летний Рамирес выступает за "Цзянсу Сунин" с 2016 года, провел за клуб 38 матчей и забил 5 голов.

Не пропустите: Ройс может перейти в "Интер". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Месси вывел сборную Аргентины на Чемпионат Мира

Месси вывел сборную Аргентины на Чемпионат Мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 7 21
2 Ювентус 7 19
3 Интер Милан 7 19
4 Лацио 7 16
5 Рома 6 15
6 Торино 7 12
7 Милан 7 12
8 Сампдория 6 11
9 Кьево 7 11
10 Болонья 7 11
11 Аталанта 7 9
12 Фиорентина 7 7
13 Удинезе 7 6
14 Кальяри 7 6
15 СПАЛ 7 5
16 Кротоне 7 5
17 Сассуоло 7 4
18 Хеллас Верона 7 3
19 Дженоа 7 2
20 Беневенто 7 0
Полная таблица

топ-5 тегов