"Интер" интересуется экс-хавбеком "Челси" Рамиресом

"Интер" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Цзянсу Сунин" Рамиресу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Сам хавбек не прочь вернуться в Европу. Трансфер вполне может состояться, так как оба клуба принадлежат китайской компании Suning Group.

30-летний Рамирес выступает за "Цзянсу Сунин" с 2016 года, провел за клуб 38 матчей и забил 5 голов.

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