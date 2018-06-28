"Интер" интересуется еще одним игроком "Ромы"

"Интер" проявляет интерес к полузащитнику "Ромы" Алессандро Флоренци, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, представители миланского клуба уже провели предварительные переговоры с агентом футболиста. "Интер" может воспользоваться тем, что хавбек до сих пор не продлил контракт с "волками", который действует до лета 2019 года.

В минувшем сезоне 27-летний Флоренци провел за "Рому" 42 матча, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

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