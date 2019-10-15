"Интер" интересуется форвардом "Челси" Жиру

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"Интер" интересуется форвардом "Челси" Жиру

"Интер" нацелился на нападающего "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру, передает Tuttosport.

Миланский клуб ищет подмену Ромелу Лукаку. Ранее сообщалось, что лондонцы хотят купить игрока "Ромы" Эдина Дзжеко, однако из-за неудачных переговоров переключились на Жиру.

В этом сезоне 33-летний француз участвовал лишь в 3 матчах АПЛ. Вчера, 14 октября, футболист забил единственный гол за сборную Франции в матче отбора Евро-2020 с Турцией (1:1).

А еще: Жиру о матче с Турцией: "Конечно, расстроены результатом"| http://soccernews.ru
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