"Интер" интересуется форвардом "Лиона", которого оценивают в 80 миллионов евро
"Интер" проявляет интерес нападающему "Лиона" Мусса Дембеле, сообщает L'Equipe.
По сведениям издания, миланский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, сделать это будет нелегко, так как "Лион" оценивает игрока в 80 миллионов евро.
23-летний Дембеле является воспитанником ПСЖ. За "Лион" он выступает с 2018 года, провел за клуб 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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