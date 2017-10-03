"Интер" интересуется хавбеком "Барселоны"

Миланский "Интер" интересуется полузащитником каталонской "Барселоны" Андре Гомешем, информирует TMW.

По сведениям источника, "нерадзурри" рассматривают возможность с подписанием 24-летнего хавбека "сине-гранатовых" уже в зимнее трансферное окно. Ожидается, что сам португалец и его клуб будут готовы выслушать предложение итальянского гранда.

Напомним, также "Интер" может заполучить Озила. | soccernews.ru