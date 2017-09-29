"Интер" интересуется хавбеком ПСЖ

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"Интер" интересуется хавбеком ПСЖМиланский "Интер" интересуется полузащитником французского ПСЖ Хавьером Пасторе, информирует Sportmediaset.

По сведениям источника, "нерадзурри" рассматривают вариант с приобретением 28-летнего хавбека уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Пасторе отметился 2 забитыми мячами в 5 матчах за ПСЖ.

Напомним, президент "Интера" высказался о слухах, которые связывают его клуб с Озилом| soccernews.ru

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