"Интер" интересуется Лисандро Лопесом

"Интер" проявляет интерес к аргентинскому защитнику "Бенфики" Лисандро Лопесу, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, миланский клуб намерен арендовать футболиста на полгода с правом последующего выкупа за 10 миллионов евро.

В этом сезоне 28-летний Лопес провел за "Бенфику" 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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