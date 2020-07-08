"Интер" интересуется Манджукичем

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"Интер" интересуется Манджукичем

Миланский "Интер" интересуется экс-игроком "Ювентуса" Марио Манджукичем, сообщает La Gazzetta dello Sport.

На данный момент футболист является свободным агентом.

По данным источника, руководство "Интера" планирует заменить форвардом Ромелу Лукаку. Кроме того, хорвата хочет видеть в команде генеральный директор нерадзурри Джузеппе Маротта, ранее работавший в туринском клубе.

Ранее сообщалось, что пять клубов также интересуются игроком.

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