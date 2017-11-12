"Интер" интересуется Мангаля и Вермаленом

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"Интер" интересуется Мангаля и Вермаленом

"Интер" проявляет интерес к защитникам "Манчестер Сити" Эльякиму Мангаля и "Барселоны" Томасу Вермалену, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, миланский клуб намерен арендовать одного из этих футболистов в зимнее трансферное окно. Нам Мангаля и Вермалена не рассчитывают их клубы и готовы с ними расстаться.

В этом сезоне 26-летний Мангаля провел за "Манчестер Сити" 3 матча во всех турнирах. Что касается 31-летнего Вермалена, то он не сыграл ни одной встречи.

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