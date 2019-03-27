"Интер" интересуется нападающим "Барселоны" Малкомом

"Интер" хочет купить игрока "Барселоны" Малкома. Об этом информирую итальянские Corriere dello Sport.

По данным источника, "Интер" намерен предложить "Барселоне" арендовать 22-летнего бразильца с опцией выкупа.

Трансферная стоимость футболиста - 40 миллионов евро.

Малком перешел в "Барселону" в 2018 году из "Бордо" за 21 миллион евро. В нынешнем сезоне он участвовал в 15 матчах, отметившись 3 голами.

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