"Интер" интересуется Стафилидисом

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"Интер" интересуется Стафилидисом

"Интер" проявляет интерес к греческому защитнику "Аугсбурга" Константиносу Стафилидису, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4,5 миллиона евро.

23-летний Стафилидис выступает за "Аугсбург" с 2015 года, провел за клуб 38 матчей и забил 5 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

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