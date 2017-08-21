"Интер" интересуется Сусо

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"Интер" интересуется Сусо
"Интер" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Милана" Сусо, сообщает tuttomercatoweb.com.

По сведениям источника, миланский клуб может заплатить за футболиста порядка 25 миллионов евро. Впрочем, "нерадзурри" рассматривают кандидатуру испанца лишь на случай ухода хавбека Антонио Кандревы, которым активно интересуется "Челси".

Стоит отметить, что видеть Сусо в составе "Интера" хочет лично главный тренер команды Лучано Спаллетти.

В прошлом сезоне 23-летний Сусо провел за "Милан" 34 матчах в Серии А, забил 7 мячей и сделал 9 голевых передач.

Не пропустите: "Кротоне" - "Милан" - 0:3, "Интер" - "Фиорентина" - 3:0 (обзоры). | http://soccernews.ru

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