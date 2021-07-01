"Интер" интересуется универсалом "Барселоны"

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"Интер" интересуется универсалом "Барселоны" Фото инстаграм Серхи Роберто

Хавбек "Барселоны" Серхи Роберто попал в сферу интересов "Интера".

По сведениям Mundo Deportivo, "нерадзурри" занимаются сбором информации о 29-летнем футболисте, но официальных предложение пока не было.

Напомним, что ранее интерес к Роберто проявлял "Манчестер Сити".

Контракт Роберто с клубом истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

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