"Интер" интересуется вратарем "Арсенала"

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"Интер" интересуется вратарем "Арсенала"Фото: инстаграм Лено/Автор неизвестен

Миланский "Интер" ищет игрока для усиления позиции голкипера.

Миланцы обратили свое внимание на вратаря лондонского "Арсенала" Бернда Лено.

Как сообщает издание Fichajes, чемпионы Италии видят в 29-летнем немце долгосрочную замену 37-летнему Самиру Хандановичу..

Напомним, что Лено перешел в "Арсенал" из "Байера" летом 2018 года за 25 миллионов евро.

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