"Интер" интересуется защитником "Аякса" Тальяфико

"Интер" проявляет интерес к аргентинскому защитнику "Аякса" Николасу Тальяфико, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением игрока в летнее трансферное окно.

"Итальянский футболист всегда был интересен для аргентинцев", - сказал агент Тальяфико Рикардо Шлипер.

Ранее сообщалось, что аргентинец входит в сферу интересов "Барселоны", "Реала", "Атлетико" и "Арсенала".

В нынешнем сезоне 26-летний Тальяфико провел за "Аякс" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

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