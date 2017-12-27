"Интер" интересуется защитником "Лиона"

"Интер" проявляет интерес к защитнику "Лиона" Мапу Янга-Мбива, сообщает Le Figaro.

По сведениям издания, миланский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Также им интересуется "Фиорентина".

В этом сезоне 28-летний Янга-Мбива провел за "Лион" всего 2 матча.

Стоит отметить, что француз уже ранее выступал в Италии за "Рому".

Не пропустите: Икарди все еще не подписал новый контракт с "Интером". | http://soccernews.ru