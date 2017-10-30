"Интер" интересуется защитником "Манчестер Сити"

Теги интер миланэльяким мангаляманчестер сити

"Интер" интересуется защитником "Манчестер Сити"Миланский "Интер" интересуется защитником английского "Манчестер Сити" Эльякимом Мангаля, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, предпринять попытки заполучить 26-летнего бека "горожан" "нерадзурри" планируют уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Мангаля сыграл всего 3 матча за "Манчестер Сити".

Напомним, сегодня "Интер" сыграет против "Вероны". | soccernews.ru

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