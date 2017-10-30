"Интер" интересуется защитником "Манчестер Сити"

Миланский "Интер" интересуется защитником английского "Манчестер Сити" Эльякимом Мангаля, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, предпринять попытки заполучить 26-летнего бека "горожан" "нерадзурри" планируют уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Мангаля сыграл всего 3 матча за "Манчестер Сити".