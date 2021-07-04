"Интер" интересуется защитником "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Менди/Автор неизвестен

Как сообщает Manchester Evening News со ссылкой на Corriere dello Sport, французский защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди заинтересовал миланский "Интер".

По информации источника, миланский клуб знает о травматичности футболиста, однако их данный факт не останавливает.

В прошедшем сезоне Менди сыграл 13 матчей за "Манчестер Сити" в АПЛ, в которых забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

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