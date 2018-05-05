"Интер" интересуется защитником "Манчестер Югайтед"

Миланский "Интер" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Югайтед" Дейли Блинду, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, "нерадзурри" рассматривают вариант с приобретением 28-летнего бека "красных дьяволов" уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Блинд забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Интер" заплатил 25 миллионов евро за 20-летнего форварда. | soccernews.ru