"Интер" интересуется защитником "Манчестер Югайтед"

Теги интер миланманчестер юнайтеддейли блинд

"Интер" интересуется защитником "Манчестер Югайтед"Миланский "Интер" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Югайтед" Дейли Блинду, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, "нерадзурри" рассматривают вариант с приобретением 28-летнего бека "красных дьяволов" уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Блинд забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Интер" заплатил 25 миллионов евро за 20-летнего форварда. | soccernews.ru

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