"Интер" интересуется защитником "МЮ" Смоллингом

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"Интер" интересуется защитником "МЮ" Смоллингом

"Интер" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед" Крисом Смоллингом. Об этом сообщает Calciomercato.

Ранее футболистом интересовалась "Рома", однако английский клуб отклонил предложение римлян. "МЮ" готов отпустить игрока за 20 миллионов евро.

По данным источника, у "Интера" хорошие отношения с "МЮ". Это может помочь в заключении сделки. 

В прошлом сезоне 30-летний Смоллинг выступал за "Рому" на правах аренды, провел 37 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2022 года.

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