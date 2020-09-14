"Интер" ищет дублёра для Лукаку: в шорт-листе клуба две кандидатуры

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"Интер" ищет дублёра для Лукаку: в шорт-листе клуба две кандидатуры

Миланский "Интер" находится в поиске нового габаритного форварда, который смог бы подменять Ромелу Лукаку.

По информации Tuttosport, на сегодняшний день "нерадзурри" рассматриваются два кандидата - Фернандо Льоренте из "Наполи" и Оливье Жиру из "Челси".

Пока фаворитом считается испанец. Во-первых, затраты на него будут ниже, чем на француза, а, во-вторых, главный тренер "Интера" Антонио Конте уже знаком с ним по совместной работе в "Ювентусе".

В прошлом сезоне 35-летний Льоренте забил 4 мяча и сделал 1 ассист в 24 играх. Его рыночная стоимость - 3 миллиона евро.

В активе 33-летнего Жиру за указанный период 10 голов и 1 результативная передача в 25 матчах. Его рыночная стоимость - 7 миллионов евро.

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