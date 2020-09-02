"Интер" исключил трансфер Месси

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио заверил, что клуб не будет подписывать форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Все слухи о переходе Месси в "Интер" не являются правдой. Не понимаю, откуда появляется такая информация. Любой клуб хотел бы заполучить Месси, однако желание - это одно, а реальность и факты - это другое", - приводит слова Аузилио Football Italia.

Напомним, что Месси решил покинуть "Барселону" и перебраться в "Манчестер Сити".

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