"Интер" исключил трансфер Месси
Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио заверил, что клуб не будет подписывать форварда "Барселоны" Лионеля Месси.
"Все слухи о переходе Месси в "Интер" не являются правдой. Не понимаю, откуда появляется такая информация. Любой клуб хотел бы заполучить Месси, однако желание - это одно, а реальность и факты - это другое", - приводит слова Аузилио Football Italia.
Напомним, что Месси решил покинуть "Барселону" и перебраться в "Манчестер Сити".
Читайте также: "Манчестер Сити" не готов платить за трансфер Месси. | http://soccernews.ru
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|Парма
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|Болонья
|26
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|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
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|26
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|Лечче
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