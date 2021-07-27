"Интер" изменил позицию по Лаутаро Мартинесу

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"Интер" изменил позицию по Лаутаро Мартинесу Фото инстаграм Лаутаро Мартинеса

"Интер" готов расстаться с нападающим Лаутаро Мартинесом.

По сведениям Goal.com, руководство "нерадзурри" изменило свою позицию по игроку и готово продать его, если поступит достойное предложение.

Ранее интерес к 23-летнему аргентинцу проявляли "Атлетико", "Барселона" и "Реал".

Напомним, что у "Интера" есть финансовые проблемы, поэтому клуб готов продать кого-то из своих лидеров.

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