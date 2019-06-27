"Интер" изменил стратегию по подписанию Лукаку
Миланский "Интер" передумал покупать этим летом нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, сообщает итальянская пресса.
"Нерадзурри" решили сначала арендовать звёздного бельгийца на два года за 10 миллионов евро, а уже потом выкупить его за 60 миллионов.
В ближайшие дни пройдёт встреча представителей двух клубов, на которой состоится предметное обсуждение сделки.
Ранее стало известно, что "МЮ" требует за 26-летнего Лукаку 85 миллионов евро.
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