"Интер" - "Кальяри" - 4:0 (обзор)

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"Интер" - "Кальяри" - 4:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 33-го тура чемпионата Италии между "Интером" и "Кальяри" (4:0).

Видео: "Интер" - "Кальяри".

Не пропустите: Икарди и Брозович помогли "Интеру" разгромить "Кальяри". | http://soccernews.ru

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1 Ювентус 32 84
2 Наполи 32 78
3 Интер Милан 33 63
4 Рома 32 61
5 Лацио 32 61
6 Милан 32 53
7 Фиорентина 32 51
8 Аталанта 32 49
9 Сампдория 32 48
10 Торино 32 46
11 Болонья 32 38
12 Дженоа 32 38
13 Удинезе 32 33
14 Кальяри 33 32
15 Сассуоло 32 31
16 Кьево 32 30
17 СПАЛ 32 28
18 Кротоне 32 27
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