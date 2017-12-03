"Интер" – "Кьево" - 5:0 (обзор)

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"Интер" – "Кьево" - 5:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 15-го тура чемпионата Италии между "Интером" и "Кьево" (5:0).

Видео: "Интер" – "Кьево".

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Команда М О
1 Интер Милан 15 39
2 Наполи 15 38
3 Ювентус 15 37
4 Рома 14 34
5 Лацио 14 32
6 Сампдория 14 26
7 Фиорентина 15 21
8 Милан 15 21
9 Болонья 15 21
10 Аталанта 15 20
11 Торино 15 20
12 Кьево 15 20
13 Кальяри 15 16
14 Удинезе 13 12
15 Кротоне 14 12
16 Сассуоло 15 11
17 Дженоа 14 10
18 СПАЛ 15 10
19 Хеллас Верона 14 9
20 Беневенто 15 1
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