"Интер", "Кьево" и "Лацио" одержали победы, СПАЛ сыграл вничью с "Кротоне", а "Торино" - с "Вероной"
Сегодня в рамках 7-го тура итальянской Серии А "Интер", "Кьево" и "Лацио" обыграли соответственно "Беневенто", "Фиорентину" и "Сассуоло", СПАЛ сыграл вничью с "Кротоне", а "Торино" - с "Вероной".
"Беневенто" - "Интер" - 1:2
Голы: Брозович, 19 - 0:1, Брозович, 22 - 0:2, Д'Алессандро, 42 - 1:2.
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Нагатомо (Энрике, 85), Вечино, Валеро (Гальярдини, 78), Кандрева (Мариу, 51), Брозович, Перишич, Икарди.
"Кьево" - "Фиорентина" - 2:1
Голы: Симеоне, 6 - 0:1, Кастро, 25 - 1:1, Кастро, 46 - 2:1.
"Фиорентина": Спортьелло, Марио, Астори, Песселья, Бираги, Бадель, Верету, Бенасси (Бабакар, 77), Теро (Сапонара, 56), Кьеза (Диас, 52), Симеоне.
"Лацио" - "Сассуоло" - 6:1
Голы: Берарди, 27 - 0:1, Альберто, 45+1 - 1:1, Де Врей, 56 - 2:1, Альберто, 57 - 3:1, Пароло, 64 - 4:1, Пароло, 70 - 5:1, Иммобиле, 81 - 6:1 (пенальти).
"Лацио": Стракоша, Габаррон, Де Врей (Марши, 67), Раду (Маурисио, 86), Марусич, Пароло, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич, Альберто (Нани, 72), Иммобиле.
СПАЛ - "Кротоне" - 1:1
Голы: Палоски, 39 - 1:0, Симу, 59 - 1:1.
"Торино" - "Верона" - 2:2
Голы: Фальке, 31 - 1:0, Ньянг, 44 - 2:0, Черчи, 89 - 2:1, Паццини, 90+2 - 2:2.
Напомним, ранее "Наполи" разгромил "Кальяри".
опрос
Лента новостей
-
Венгер: "Если "Барселона" захочет присоединиться к АПЛ, это затруднит положение всех клубов"
-
Сарате перешёл в "Аль-Наср"
-
Вернер пропустит ближайшие матчи сборной Германии
-
Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
-
"Барселону" пригласили в ФНЛ
-
Рики Ламберт объявил о завершении карьеры
-
Московское "Динамо" надолго теряет Самбу Соу
-
Перес похвалил Криштиану Роналду
-
В крови экс-защитника "Арсенала" Эбуэ обнаружена ВИЧ-инфекция
-
Черчесов назвал состав сборной России на товарищеский матч с Южной Кореей
-
Итоги и символическая сборная 7-го тура АПЛ
-
Гендиректор "Ювентуса" рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно
-
Игроки сборной Испании хотят видеть Пике в команде
-
По количеству успешных обводок в топ-5 чемпионатах Неймар лидирует, Месси - второй
-
Зидан остался недоволен решением Бэйла
-
Анчелотти может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Англии
-
Дзагоев не поможет ЦСКА в двух принципиальных матчах Премьер-Лиги
-
Перес может решиться на покупку одного из ведущих игроков "Атлетико"
-
Роналду демонстрирует удивительную для себя статистику в Ла Лиге
-
Верратти не поможет Италии в заключительных матчах отборочного турнира к Чемпионату Мира
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|7
|21
|2
|Ювентус
|7
|19
|3
|Интер Милан
|7
|19
|4
|Лацио
|7
|16
|5
|Рома
|6
|15
|6
|Торино
|7
|12
|7
|Милан
|7
|12
|8
|Сампдория
|6
|11
|9
|Кьево
|7
|11
|10
|Болонья
|7
|11
|11
|Аталанта
|7
|9
|12
|Фиорентина
|7
|7
|13
|Удинезе
|7
|6
|14
|Кальяри
|7
|6
|15
|СПАЛ
|7
|5
|16
|Кротоне
|7
|5
|17
|Сассуоло
|7
|4
|18
|Хеллас Верона
|7
|3
|19
|Дженоа
|7
|2
|20
|Беневенто
|7
|0