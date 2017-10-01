"Интер", "Кьево" и "Лацио" одержали победы, СПАЛ сыграл вничью с "Кротоне", а "Торино" - с "Вероной"

Сегодня в рамках 7-го тура итальянской Серии А "Интер", "Кьево" и "Лацио" обыграли соответственно "Беневенто", "Фиорентину" и "Сассуоло", СПАЛ сыграл вничью с "Кротоне", а "Торино" - с "Вероной".

"Беневенто" - "Интер" - 1:2

Голы: Брозович, 19 - 0:1, Брозович, 22 - 0:2, Д'Алессандро, 42 - 1:2.

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Нагатомо (Энрике, 85), Вечино, Валеро (Гальярдини, 78), Кандрева (Мариу, 51), Брозович, Перишич, Икарди.

"Кьево" - "Фиорентина" - 2:1

Голы: Симеоне, 6 - 0:1, Кастро, 25 - 1:1, Кастро, 46 - 2:1.

"Фиорентина": Спортьелло, Марио, Астори, Песселья, Бираги, Бадель, Верету, Бенасси (Бабакар, 77), Теро (Сапонара, 56), Кьеза (Диас, 52), Симеоне.

"Лацио" - "Сассуоло" - 6:1

Голы: Берарди, 27 - 0:1, Альберто, 45+1 - 1:1, Де Врей, 56 - 2:1, Альберто, 57 - 3:1, Пароло, 64 - 4:1, Пароло, 70 - 5:1, Иммобиле, 81 - 6:1 (пенальти).

"Лацио": Стракоша, Габаррон, Де Врей (Марши, 67), Раду (Маурисио, 86), Марусич, Пароло, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич, Альберто (Нани, 72), Иммобиле.

СПАЛ - "Кротоне" - 1:1

Голы: Палоски, 39 - 1:0, Симу, 59 - 1:1.

"Торино" - "Верона" - 2:2

Голы: Фальке, 31 - 1:0, Ньянг, 44 - 2:0, Черчи, 89 - 2:1, Паццини, 90+2 - 2:2.

Напомним, ранее "Наполи" разгромил "Кальяри".