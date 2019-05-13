"Интер" - "Кьево" (видеотрансляция матча 36-го тура Серии А)

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"Интер" - "Кьево" (видеотрансляция матча 36-го тура Серии А)

Сегодня, 13 мая, в рамках 36-го тура Серии А "Интер" встретится с "Кьево".

"Интер", имея в активе 63 балла, располагается на 4 месте в турнирной таблице чемпионата Италии. От третьей "Аталанты", победившей в этом туре, клуб отстает на 2 очка. "Кьево", набрав 15 очков, имеет разрыв от спасительного 17-го места 19 баллов.

Матч пройдет в Милане. Начало - в 22:00 (мск). Прямую видеотрансляцию матча смотрите на нашем сайте.

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