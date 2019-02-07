"Интер" контактирует с Моуринью
Миланский "Интер" контактирует с известным португальским тренером Жозе Моуринью, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, директор "нерадзурри" Беппе Маротта договорился провести встречу с 56-летним специалистом. Ожидается, что стороны обсудят возможное возвращение "Особенного" в итальянский клуб по окончании текущего сезона.
Сейчас "Интер" возглавляет Лучано Спаллетти, однако в последнее время результаты команды оставляют желать лучшего, поэтому наставника могут уволить.
Моуринью уже работал с "Интером" с 2008 по 2010 год и выиграл 5 трофеев, в том числе два скудетто и Лигу Чемпионов.
Не пропустите: "Кубань" пригласила Моуринью в свой тренерский штаб. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Бавария" согласовала трансфер перспективного немца
-
1
"Интер" контактирует с Моуринью
-
Дортмундская "Боруссия" хочет продлить контракт с главным тренером
-
"Челси" определил ещё одного кандидата на замену Азару
-
Девушка дня: Клаудиа Руис - дочь бывшего тренера сборной Испании Фернандо Йерро
-
1
Вальверде объяснил, почему Месси не сыграл с первых минут в матче с "Реалом"
-
Серхио Рамос вышел на третье место по числу сыгранных Эль Класико
-
Спасатели извлекли из воды труп, найденный в обломках самолёта Салы
-
Мостовой не согласен с решением суда по Кокорину и Мамаеву
-
"Реал" теряет Льоренте
-
"Манчестер Юнайтед" договорился о продлении контракта с ветераном команды
-
Пике недоволен судейством в матче с "Реалом"
-
"Челси" нашёл замену Азару в Серии А
-
Гвардиола назвал ключевой фактор в победе над "Эвертоном"
-
Газзаев рассказал, кого Россия поддержит на выборах президента ФИФА
-
Стала известна причина срыва трансфера Николо Бареллы в "Челси"
-
Ничего не решено: Вальверде прокомментировал ничью с "Реалом"
-
"Лилль": из зоны вылета ко второму месту Лиги 1 за один сезон. Как так получилось?
-
Главные новости дня: 6 февраля
-
Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|60
|2
|Наполи
|22
|51
|3
|Интер Милан
|22
|40
|4
|Милан
|22
|36
|5
|Аталанта
|22
|35
|6
|Рома
|22
|35
|7
|Лацио
|22
|35
|8
|Сампдория
|22
|33
|9
|Фиорентина
|22
|31
|10
|Торино
|22
|31
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|22
|29
|13
|Дженоа
|22
|24
|14
|СПАЛ
|22
|22
|15
|Кальяри
|22
|21
|16
|Удинезе
|22
|19
|17
|Эмполи
|22
|18
|18
|Болонья
|22
|17
|19
|Фрозиноне
|22
|13
|20
|Кьево
|22
|9