"Интер" контактирует с Моуринью

Миланский "Интер" контактирует с известным португальским тренером Жозе Моуринью, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, директор "нерадзурри" Беппе Маротта договорился провести встречу с 56-летним специалистом. Ожидается, что стороны обсудят возможное возвращение "Особенного" в итальянский клуб по окончании текущего сезона.

Сейчас "Интер" возглавляет Лучано Спаллетти, однако в последнее время результаты команды оставляют желать лучшего, поэтому наставника могут уволить.

Моуринью уже работал с "Интером" с 2008 по 2010 год и выиграл 5 трофеев, в том числе два скудетто и Лигу Чемпионов.

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