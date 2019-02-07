"Интер" контактирует с Моуринью

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"Интер" контактирует с Моуринью

Миланский "Интер" контактирует с известным португальским тренером Жозе Моуринью, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, директор "нерадзурри" Беппе Маротта договорился провести встречу с 56-летним специалистом. Ожидается, что стороны обсудят возможное возвращение "Особенного" в итальянский клуб по окончании текущего сезона.

Сейчас "Интер" возглавляет Лучано Спаллетти, однако в последнее время результаты команды оставляют желать лучшего, поэтому наставника могут уволить.

Моуринью уже работал с "Интером" с 2008 по 2010 год и выиграл 5 трофеев, в том числе два скудетто и Лигу Чемпионов.

Не пропустите: "Кубань" пригласила Моуринью в свой тренерский штаб. | http://soccernews.ru

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