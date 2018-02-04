"Интер" – "Кротоне" - 1:1 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 23-го тура итальянской Серии А между "Интером" и "Кротоне".
Не пропустите: Кризис затянулся: "Интер" дома не сумел победить "Кротоне". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|22
|57
|2
|Ювентус
|22
|56
|3
|Лацио
|22
|46
|4
|Интер Милан
|23
|45
|5
|Рома
|23
|44
|6
|Сампдория
|23
|38
|7
|Милан
|22
|34
|8
|Аталанта
|22
|33
|9
|Торино
|23
|33
|10
|Удинезе
|22
|32
|11
|Фиорентина
|22
|28
|12
|Болонья
|22
|27
|13
|Кьево
|22
|22
|14
|Сассуоло
|22
|22
|15
|Дженоа
|22
|21
|16
|Кальяри
|22
|21
|17
|Кротоне
|23
|20
|18
|СПАЛ
|22
|17
|19
|Хеллас Верона
|23
|16
|20
|Беневенто
|22
|7