"Интер" – "Кротоне" - 1:1 (обзор)

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"Интер" – "Кротоне" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 23-го тура итальянской Серии А между "Интером" и "Кротоне".

Не пропустите: Кризис затянулся: "Интер" дома не сумел победить "Кротоне". | http://soccernews.ru

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7 Милан 22 34
8 Аталанта 22 33
9 Торино 23 33
10 Удинезе 22 32
11 Фиорентина 22 28
12 Болонья 22 27
13 Кьево 22 22
14 Сассуоло 22 22
15 Дженоа 22 21
16 Кальяри 22 21
17 Кротоне 23 20
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